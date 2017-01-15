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А.Матиос пообещал тщательно проверить заявления А.Билецкого по Нацгвардии

А.Матиос пообещал тщательно проверить заявления А.Билецкого по Нацгвардии

Киев • УНН

 • 15542 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Главный военный прокурор Анатолий Матиос выразил удивление недавним заявлением народного депутата Андрея Билецкого о коррупции и сепаратизме в Нацгвардии и отметил, что заявления нардепа тщательно проверят. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"О заявлении нардепа Билецкого. Командующий Нацгвардии после заявления политика безотлагательно направил в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа. Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", - написал А.Матиос.

Военный прокурор отметил, что его удивила радикальность А.Билецкого в его заявлениях, ведь как народный депутат он мог написать депутатское обращение.

"Опубликованный (через блог в УП) эмоционально не присущий боевому офицеру радикализм исповедует другая (а не гражданский корпус или "Азов") политическая сила. Разберемся и дадим оценку по закону", - подытожил он.

Напомним, 14 января командир полка "Азов", народный депутат Андрей Билецкий обнародовал заявление, в котором говорилось о том, что руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности Украины.

Как сообщал УНН, 15 января командование Национальной гвардии Украины обратилось в Службу безопасности Украины и военную прокуратуру с просьбой проверить заявления народного депутата Украины Андрея Билецкого по руководству Нацгвардии.

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