А.Матіос: на ознайомленням із матеріалами щодо Іловайська прийшло лише 26 народних депутатів

"Генеральний прокурор Луценко прийшов у Верховну Раду і сказав, що всі народні депутати, які мають допуск до державної таємниці, можуть прийти до прокуратури і ознайомитися із сотнями таємних томів, тому що у нас війна і об’єктивно не можна все на широкий загал показувати. Приходьте, знайомтеся, ми збираємо тоді експертів, прокурорів і приймаємо рішення на підставі зібраних доказів. Це буде, по-перше, справедливо, тому що ми не можемо щось розповісти через засоби таємності, а політик, який має допуск, з трибуни Верховної Ради вийде і скаже: я вірю висновкам експертів, я вірю тим доказам, що зібрали, я переконаний, що далі ми не рухаємося, а те що зібрано, є основною підвалиною для міжнародно-кримінального суду за військові злочини проти нашої держави з боку агресора. Знаєте скільки прийшло народних депутатів? Двадцять шість! Це мізер", - заявив він.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в результаті розстрілу українських військовослужбовців російськими військовими під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.