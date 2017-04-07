А.Матиос: на ознакомление с материалами по Иловайску пришло лишь 26 народных депутатов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39928 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102206 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156219 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116373 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116420 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112500 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104221 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107060 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103557 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153525 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Матиос: на ознакомление с материалами по Иловайску пришло лишь 26 народных депутатов

А.Матиос: на ознакомление с материалами по Иловайску пришло лишь 26 народных депутатов

Киев  •  УНН

 • 17859 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Для ознакомления с делом Иловайской трагедии могли прийти все народные депутаты Украины, но пока их пришло только 26. Об этом Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

“Генеральный прокурор Луценко пришел в Верховную Раду и сказал, что все народные депутаты, которые имеют допуск к государственной тайне, могут прийти в прокуратуру и ознакомиться с сотнями тайных томов, потому что у нас война и объективно нельзя все на широкую общественность показывать. Приходите, знакомьтесь, мы собираем тогда экспертов, прокуроров и принимаем решение на основании собранных доказательств. Это будет, во-первых, справедливо, потому что мы не можем что-то рассказать из-за мер секретности, а политик, который имеет допуск, с трибуны Верховной Рады выйдет и скажет: я верю выводам экспертов, я верю тем доказательствам, которые собрали, я убежден, что дальше мы не двигаемся, а то что собрано, является основным фундаментом для международно-уголовного суда за военные преступления против нашего государства со стороны агрессора. Знаете сколько пришло народных депутатов? Двадцать шесть! Это мизер”, — заявил он.

Напомним, в конце августа 2014 после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайск. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в результате расстрела украинских военнослужащих российскими военными в Иловайске в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.

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