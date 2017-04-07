А.Матиос: на ознакомление с материалами по Иловайску пришло лишь 26 народных депутатов

“Генеральный прокурор Луценко пришел в Верховную Раду и сказал, что все народные депутаты, которые имеют допуск к государственной тайне, могут прийти в прокуратуру и ознакомиться с сотнями тайных томов, потому что у нас война и объективно нельзя все на широкую общественность показывать. Приходите, знакомьтесь, мы собираем тогда экспертов, прокуроров и принимаем решение на основании собранных доказательств. Это будет, во-первых, справедливо, потому что мы не можем что-то рассказать из-за мер секретности, а политик, который имеет допуск, с трибуны Верховной Рады выйдет и скажет: я верю выводам экспертов, я верю тем доказательствам, которые собрали, я убежден, что дальше мы не двигаемся, а то что собрано, является основным фундаментом для международно-уголовного суда за военные преступления против нашего государства со стороны агрессора. Знаете сколько пришло народных депутатов? Двадцать шесть! Это мизер”, — заявил он.

Напомним, в конце августа 2014 после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайск. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в результате расстрела украинских военнослужащих российскими военными в Иловайске в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.