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А.Кравець: матч з Сербією дуже важливий

А.Кравець: матч з Сербією дуже важливий

Київ • УНН

 • 7619 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Напередодні товариської гри національної збірної України проти Сербії в Харкові “динамівський” форвард Артем Кравець, що виступає в оренді за “Гранаду” поділився думками щодо майбутнього поєдинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК “Динамо”.

“Це дуже важливий матч для нас. Хоч він і товариський, але все одно дуже важливий у плані якихось ігрових поєднань. Крім того, вважаю, що граючи за збірну, на кожний матч потрібно налаштовуватися на сто відсотків та грати лише на перемогу”, — заявив український бомбардир.

Також за словами нападника, він не відчуває жодних проблем після кровотечі викликаної зіткненням головами з фінським захисником.

Нагадаємо, що А.Кравець є автором переможного голу в минулому поєдинку відбору “жовто-блакитних” до ЧС-2018 із Фінляндією.

Як повідомляв УНН, у товариському матчі київське “Динамо” розгромило лідера чемпіонату Молдови ФК “Мілсамі” — 6:0. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні “Динамо” ім. Валерія Лобановського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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