Кравец: матч с Сербией очень важный
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Накануне товарищеского матча национальной сборной Украины против Сербии в Харькове "динамовский" форвард Артем Кравец, который выступает в аренде за "Гранаду" поделился мыслями о предстоящем поединке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Динамо".
"Это очень важный матч для нас. Хотя он и товарищеский, но все равно очень важен в плане каких-то игровых сочетаний. Кроме того, считаю, что играя за сборную, на каждый матч нужно настраиваться на сто процентов и играть только на победу ", - заявил украинский бомбардир.
Также, по словам нападающего, он не испытывает никаких проблем после кровотечения вызванного столкновением головами с финским защитником.
Напомним, что Кравец является автором победного гола в прошлом поединке отбора "желто-синих" к ЧМ-2018 с Финляндией.
Как сообщал УНН, в товарищеском матче киевское "Динамо" разгромило лидера чемпионата Молдовы ФК "Милсами" - 6: 0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.