А.Конте третій раз поспіль став найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Італійський наставник лондонського "Челсі" Антоніо Конте встановив рекорд АПЛ як перший менеджер, що вигравав звання тренера місяця три рази поспіль, інформує УНН з посиланням на сайт "Челсі".
Італієць, який обійшов в суперечці за звання найкращого тренера місяця Маурісіо Почеттіно з "Тотенхема" і Юргена Клоппа із "Ліверпуля", отримав премію після того, як протягом грудня команда набрала максимальну кількість очок в шести матчах.
Як і попередні 2 місяці (в жовтні і листопаді), коли А.Конте також перемагав у даній номінації, футболісти "Челсі" демонстрували атакуючий футбол і впевнено грали в обороні. "Сині" пропустили лише 3 голи в грудні, 2 з яких припали на заключний матч року зі "Сток Сіті" (4:2). Протягом місяця "Челсі" забив 13 м'ячів, включаючи 3 голи у виїзній зустрічі з "Манчестер Сіті".
"Я дуже гордий. Це велика честь для мене, але я хочу подякувати всім своїм гравцям, персоналу команди і клубові, тому що це наша спільна нагорода. Тепер нам важливо успішно продовжувати командну роботу", - розповів італієць.
Нагадаємо, що вже завтра "аристократи" зіграють на "Кінг Паеур Стедіум" з "Лестером".