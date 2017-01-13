А.Конте третий раз подряд стал лучшим тренером английской Премьер-лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Итальянский наставник лондонского "Челси" Антонио Конте установил рекорд АПЛ как первый менеджер, который выигрывал звание тренера месяца три раза подряд, информирует УНН со ссылкой на сайт "Челси".
Итальянец, который обошел в споре за звание лучшего тренера месяца Почеттино из "Тоттенхэма" и Юргена Клоппа из "Ливерпуля", получил премию после того, как в течение декабря команда набрала максимальное количество очков в шести матчах.
Как и предыдущие 2 месяца (в октябре и ноябре), когда А.Конте также побеждал в данной номинации, футболисты "Челси" демонстрировали атакующий футбол и уверенно играли в обороне. "Синие" пропустили лишь 3 гола в декабре, 2 из которых пришлись на заключительный матч года со "Сток Сити" (4:2). В течение месяца "Челси" забил 13 мячей, включая 3 гола в выездной встрече с "Манчестер Сити".
"Я очень горд. Это большая честь для меня, но я хочу поблагодарить всех своих игроков, персонал команды и клуб, потому что это наша общая награда. Теперь нам важно успешно продолжать командную работу", - рассказал итальянец.
Напомним, что уже завтра "аристократы" сыграют на "Кинг Паеур Стэдиум" с "Лестером".