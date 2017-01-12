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А.Хуг закликав відвести сили і засоби від пунктів пропуску в зоні АТО

А.Хуг закликав відвести сили і засоби від пунктів пропуску в зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Сторони конфлікту мусять негайно відвести сили й засоби від контрольних пунктів в'їзду-виїзду, де перебуває велика кількість людей. Про це під час брифінгу заявив перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, передає кореспондент УНН.

“Тут — я маю на увазі 5 контрольних пунктів в’їзду та виїзду, де щодня 25 тисяч жителів перетинають лінію зіткнення — сторони мусять негайно відвести свої сили і засоби від цих КПВВ. Вони також мусять збільшити їх кількість або перевести їх на цілодобовий режим роботи, аби зменшити час, який проводять люди на КПВВ, і, зрештою, знизити ризики, на які наражаються люди в чергах на КПВВ”, — повідомив він.

А.Хуг закликав повторити досвід розведення сил та засобів, яке відбулося у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській.

Як повідомляв УНН, ОБСЄ зафіксувала збільшення на 250% бойової активності в зоні АТО 19-25 грудня.

Українські Національні Новини

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