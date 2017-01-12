А.Хуг призвал отвести силы и средства от пунктов пропуска в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Стороны конфликта должны немедленно отвести силы и средства от контрольных пунктов въезда-выезда, где находится большое количество людей. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, передает корреспондент УНН.
"Здесь - я имею в виду 5 контрольных пунктов въезда и выезда, где ежедневно 25 000 жителей пересекают линию столкновения - стороны должны немедленно отвести свои силы и средства от этих КПВВ. Они также должны увеличить их количество или перевести их на круглосуточный режим работы, чтобы уменьшить время, которое проводят люди на КПВВ, и, наконец, снизить риски, с которыми сталкиваются люди в очередях на КПВВ", - сообщил он.
А.Хуг призвал повторить опыт разведения сил и средств, которое произошло в Золотом, Петровском и Станице Луганской.
Как сообщал УНН, ОБСЕ зафиксировала увеличение на 250% боевой активности в зоне АТО 19-25 декабря.