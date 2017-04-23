А.Хуг: загиблий член місії громадянин США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтверджує, що загиблий внаслідок підриву авто місії є громадянином США. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії Олександр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Загиблий член місії громадянин США", - зауважив А.Хуг.
Він додав, що два члени місії з Німеччини та Чехії проходять медичне обстеження.
"Решта чотири члена місії успішно повернулися на базу", - резюмував А.Хуг.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив міністрові закордонних справ бути в постійній координації з ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, один спостерігач загинув, двоє отримали поранення.