А.Хуг: загиблий член місії громадянин США

"Загиблий член місії громадянин США", - зауважив А.Хуг.

Він додав, що два члени місії з Німеччини та Чехії проходять медичне обстеження.

"Решта чотири члена місії успішно повернулися на базу", - резюмував А.Хуг.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив міністрові закордонних справ бути в постійній координації з ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, один спостерігач загинув, двоє отримали поранення.