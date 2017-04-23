А.Хуг: погибший член миссии гражданин США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает, что погибший в результате подрыва автомобиля миссии является гражданином США. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Погибший член миссии гражданин США", - отметил А.Хуг.
Он добавил, что два члена миссии из Германии и Чехии проходят медицинское обследование.
"Остальные четыре члена миссии успешно вернулись на базу", - резюмировал А.Хуг.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел быть в постоянном координации с ОБСЕ.
Как сообщал УНН, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, один наблюдатель погиб , двое получили ранения.