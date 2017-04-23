А.Хуг: погибший член миссии гражданин США

"Погибший член миссии гражданин США", - отметил А.Хуг.

Он добавил, что два члена миссии из Германии и Чехии проходят медицинское обследование.

"Остальные четыре члена миссии успешно вернулись на базу", - резюмировал А.Хуг.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел быть в постоянном координации с ОБСЕ.

Как сообщал УНН, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, один наблюдатель погиб , двое получили ранения.