А.Хуг: за одинадцять днів на Донбасі загинуло 9 мирних жителів, більше 40 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Дев'ять мирних жителів загинули на Донбасі з 29 січня по 9 лютого, більше 40 отримали поранення. Про це повідомив перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"За період з 29 січня по 9 лютого ми підтвердили 50 випадків поранення цивільного населення, 9 з них зі смертельними наслідками", - сказав А.Хуг.
Раніше О.Мотузяник повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених українських військових немає.
Нагадаємо, починаючи з 14 години 10 лютого російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, 10 лютого, в зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли позиції українських військових.