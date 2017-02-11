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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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А.Хуг: за одинадцять днів на Донбасі загинуло 9 мирних жителів, більше 40 - поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Дев'ять мирних жителів загинули на Донбасі з 29 січня по 9 лютого, більше 40 отримали поранення. Про це повідомив перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

А.Хуг: за одинадцять днів на Донбасі загинуло 9 мирних жителів, більше 40 - поранені

"За період з 29 січня по 9 лютого ми підтвердили 50 випадків поранення цивільного населення, 9 з них зі смертельними наслідками", - сказав А.Хуг.

Раніше О.Мотузяник повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених українських військових немає.

Нагадаємо, починаючи з 14 години 10 лютого російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин.

Як повідомляв УНН, за минулу добу, 10 лютого, в зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли позиції українських військових.

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