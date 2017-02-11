А.Хуг: за одиннадцать дней на Донбассе погибли 9 мирных жителей, более 40 - ранены

"За период с 29 января по 9 февраля мы подтвердили 50 случаев ранения гражданского населения, 9 из них со смертельным исходом", - сказал А.Хуг.

Ранее А.Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых украинских военных нет.

Напомним, начиная с 14:00 10 февраля российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", танки, артиллерию калибром 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красногоровка. Повторный артиллерийский удар по этому населенному пункту был осуществлен в 16:46.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 10 февраля, в зоне проведения АТО пророссийские боевики 63 раза обстреляли позиции украинских военных.