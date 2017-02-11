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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 43655 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Хуг: за одиннадцать дней на Донбассе погибли 9 мирных жителей, более 40 - ранены

Киев • УНН

 • 9408 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Девять мирных жителей погибли на Донбассе с 29 января по 9 февраля, более 40 получили ранения. Об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

А.Хуг: за одиннадцать дней на Донбассе погибли 9 мирных жителей, более 40 - ранены

"За период с 29 января по 9 февраля мы подтвердили 50 случаев ранения гражданского населения, 9 из них со смертельным исходом", - сказал А.Хуг.

Ранее А.Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых украинских военных нет.

Напомним, начиная с 14:00 10 февраля российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", танки, артиллерию калибром 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красногоровка. Повторный артиллерийский удар по этому населенному пункту был осуществлен в 16:46.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 10 февраля, в зоне проведения АТО пророссийские боевики 63 раза обстреляли позиции украинских военных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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