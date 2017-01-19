А.Хуг відвідав школу під Маріуполем
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні перший заступник СММ ОБСЄ Александр Хуг відвідав школу під Маріуполем. Про це повідомляє кореспондент УНН.
А.Хуг приїхав не тільки в Маріуполь, а й в селище міського типу Талаківка, в місцеву ЗОШ № 58, щоб поспілкуватися з дітьми. На питання першого заступника СММ ОБСЄ, чого хочуть діти, вони дали тільки одну відповідь — миру. Далі зустріч пройшла в режимі позаштатного спілкування.
“Ці люди в синіх куртках, спостерігачі, моніторять ситуацію на лінії зіткнення. Вони спостерігають за подіями і звітують про це”, — розповів А.Хуг дітям про діяльність СММ ОБСЄ
Головна мета приїзду в смт Талаківка — це побачити, як живуть діти, де неподалік розриваються снаряди.
Завтра заступник голови СММ ОБСЄ відвідає іншу школу, яка розташована на окупованій території.