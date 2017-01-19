А.Хуг посетил школу под Мариуполем
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг посетил школу под Мариуполем. Об этом сообщает корреспондент УНН.
А.Хуг приехал не только в Мариуполь, но и в поселок городского типа Талаковка, в местную СОШ № 58, чтобы пообщаться с детьми. На вопрос первого заместителя СММ ОБСЕ, чего хотят дети, они дали только один ответ - мира. Далее встреча прошла в режиме внештатного общения.
"Эти люди в синих куртках, наблюдатели, мониторят ситуацию на линии соприкосновения. Они наблюдают за событиями и отчитываются об этом ", - рассказал А.Хуг детям о деятельности СММ ОБСЕ
Главная цель приезда в пгт Талаковка - это увидеть, как живут дети, где неподалеку разрываются снаряды.
Завтра заместитель председателя СММ ОБСЕ посетит другую школу, которая расположена на оккупированной территории.