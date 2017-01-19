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А.Хуг посетил школу под Мариуполем

А.Хуг посетил школу под Мариуполем

Киев • УНН

 • 8083 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг посетил школу под Мариуполем. Об этом сообщает корреспондент УНН.

А.Хуг приехал не только в Мариуполь, но и в поселок городского типа Талаковка, в местную СОШ № 58, чтобы пообщаться с детьми. На вопрос первого заместителя СММ ОБСЕ, чего хотят дети, они дали только один ответ - мира. Далее встреча прошла в режиме внештатного общения.

"Эти люди в синих куртках, наблюдатели, мониторят ситуацию на линии соприкосновения. Они наблюдают за событиями и отчитываются об этом ", - рассказал А.Хуг детям о деятельности СММ ОБСЕ

Главная цель приезда в пгт Талаковка - это увидеть, как живут дети, где неподалеку разрываются снаряды.

Завтра заместитель председателя СММ ОБСЕ посетит другую школу, которая расположена на оккупированной территории.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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