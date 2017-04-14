А.Хуг порівняв ситуацію на Донбасі з болотом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Ситуація на Донбасі залишається взагалі незмінною, тому сторони, які підписали мінські угоди, мають їх виконати, щоб були зміни. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
"Скрутна ситуація, яку ми бачимо, я б назвав болотом, в якому погрузли сотні тисяч невинних людей. Ситуація ані поліпшується, ані погіршується – вона не змінюється. Вона залишається такою допоки люди, яким належить влада волітимуть, щоб все так і залишалося. Однак у переддень Великодня саме час змін, тому ті, хто при владі мають діяти вже, вони мають виконати домовленості, які вони підписали. І лише тоді ми зможемо говорити про прогрес", - сказав А.Хуг.
Як повідомляв УНН, за даними СММ ОБСЄ район Донецької фільтрувальної станції з початку 2017 року потрапив 200 разів під обстріли, при цьому близько 38 днів сукупно це призводило до зупинки роботи.