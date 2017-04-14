А.Хуг порівняв ситуацію на Донбасі з болотом

"Скрутна ситуація, яку ми бачимо, я б назвав болотом, в якому погрузли сотні тисяч невинних людей. Ситуація ані поліпшується, ані погіршується – вона не змінюється. Вона залишається такою допоки люди, яким належить влада волітимуть, щоб все так і залишалося. Однак у переддень Великодня саме час змін, тому ті, хто при владі мають діяти вже, вони мають виконати домовленості, які вони підписали. І лише тоді ми зможемо говорити про прогрес", - сказав А.Хуг.

Як повідомляв УНН, за даними СММ ОБСЄ район Донецької фільтрувальної станції з початку 2017 року потрапив 200 разів під обстріли, при цьому близько 38 днів сукупно це призводило до зупинки роботи.