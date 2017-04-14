А.Хуг сравнил ситуацию на Донбассе с болотом

"Тяжелая ситуация, которую мы видим, я бы назвал болотом, в котором погрязли сотни тысяч невинных людей. Ситуация ни улучшается, ни ухудшается - она ​​не меняется. Она остается такой пока люди, которым принадлежит власть предпочтут, чтобы все так и оставалось. Однако в канун Пасхи самое время изменений, поэтому те, кто у власти должны действовать уже, они должны выполнить договоренности, которые они подписали. И только тогда мы сможем говорить о прогрессе", - сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, по данным СММ ОБСЕ район Донецкой фильтровальной станции с начала 2017 года попал 200 раз под обстрелы, при этом около 38 дней это приводило к остановке работы.