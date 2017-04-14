А.Хуг: на Донбасі наразі працює 581 спостерігач місії ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Наразі на Сході України працює 581 спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
“Наразі місія налічує 665 спостерігачів, з яких 581 працює на Сході. Крім того, у нас є 341 місцевий працівник та 86 інших міжнародних працівників, які працюють в СММ ОБСЄ”, — розповів А.Хуг.
Як повідомляв УНН, СММ ОБСЄ констатували зменшення обстрілів в зоні АТО на 17%.