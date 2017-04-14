А.Хуг: на Донбассе сейчас работает 581 наблюдатель миссии ОБСЕ

"Сейчас миссия насчитывает 665 наблюдателей, из которых 581 работает на Востоке. Кроме того, у нас есть 341 местный работник и 86 других международных сотрудников, работающих в СММ ОБСЕ", - рассказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, СММ ОБСЕ констатировали уменьшение обстрелов в зоне АТО на 17%.