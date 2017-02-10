А.Хуг: на Донбасі майже втричі зросла кількість порушень "режиму тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Минулого тижня кількість порушення режиму припинення вогню зросла майже втричі, кількість вибухів спричинена вогнем із застосуванням забороненого озброєння збільшилась у шість разів. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
“Минулого тижня кількість порушення режиму припинення вогню зафіксовано СММ зросла майже в тричі, кількість вибухів спричинена вогнем із застосуванням забороненого озброєння Мінською угодою, а саме мінометів танків та артилерії збільшилась у шість разів. Загальна кількість вибухів спричинена вогнем із забороненого озброєння понад 40% припадає на реактивні системи залпового вогню. В такому випадку неминучі жертви серед населення. Ми підтвердили багато фактів жертв серед цивільного населення, наразі 38 серед яких 8 з летальними наслідками”, — повідомив А.Хуг.
Також Александр Хуг зазначив, що ОБСЄ за минулий тиждень зафіксовала 106 одиниць забороненого озброєння, враховуючи що обидві сторони запевняють, що виконали свої зобов’язання за Мінськими угодами та вивели заборонену зброю з зони безпеки.
“Допоки зброя є легкодоступною вона буде використовуватись. Сторони кажуть нам, що виконали свої зобов’язання за Мінськими угодами, що вони вивели заборонену зброю з зони безпеки. Але це вочевидь не так. Вздовж усієї лінії зіткнення по обидва її боки наші спостерігачі фіксували це озброєння. Лише за минулий тиждень ми зафіксували принаймні 106 одиниць забороненого озброєння в тому числі реактивні системи залпового вогню розташовані з порушення до відповідних ліній відведення”, - додав він.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли стару частину Авдіївки сьогодні близько 14.40. Внаслідок осколкові поранення отримало двоє чоловіків.