А.Хуг: на Донбассе почти втрое возросло количество нарушений "режима тишины"

"На прошлой неделе количество нарушения режима прекращения огня зафиксированное СММ выросло почти в три раза, количество взрывов вызванное огнем с применением запрещенного вооружения Минскими соглашениями, а именно минометов танков и артиллерии увеличилось в шесть раз. Общее количество взрывов вызванное огнем из запрещенного вооружения более 40% приходится на реактивные системы залпового огня. В таком случае неизбежны жертвы среди населения. Мы подтвердили многие факты жертв среди гражданского населения, пока 38 среди которых 8 со смертельным исходом", - сообщил А.Хуг.

Также Александр Хуг отметил, что ОБСЕ за неделю зафиксовала 106 единиц запрещенного вооружения, учитывая что обе стороны уверяют, что выполнили свои обязательства по Минским соглашениям и вывели запрещенное оружие с зоны безопасности.

"Пока оружие является легкодоступным оно будет использоваться. Стороны говорят нам, что выполнили свои обязательства по Минским соглашениям, они вывели запрещенное оружие с зоны безопасности. Но это явно не так. Вдоль всей линии соприкосновения обеих ее сторон наши наблюдатели фиксировали это вооружение. Только за прошлую неделю мы зафиксировали по крайней мере 106 единиц запрещенного вооружения в том числе реактивные системы залпового огня расположенное с нарушением линий отвода", - добавил он.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли старую часть Авдеевки сегодня около 14.40. Осколочные ранения получили двое мужчин.