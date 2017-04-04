А.Герасимов сприймає своє призначення як велику відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Новий голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов сприймає своє призначення на посаду голови фракції як велику відповідальність. Про це він заявив, виступаючи у парламенті, передає кореспондент УНН.
"Я сьогодні вперше звертаюся до вас в цій залі, як голова фракції "Блок Петра Порошенка". Перш за все я хочу подякувати за довіру, яку мені висловили депутати фракції, хочу подякувати за довіру Президенту України і сказати, що для мене це перш за все відповідальність", - сказав А.Герасимов.
Нагадаємо, вчора, 3 квітня головою фракції Партії “Блок Петра Порошенка” було обрано А.Герасимова. Тоді проголосували проти – 0 голосів, утрималися - 3, в тому числі, сам А.Герасимов.
Як повідомляв УНН, новообраний голова фракції “Блок Петра Порошенка” А.Герасимов повідомив, що головним його завданням буде підвищення ефективності роботи парламенту.