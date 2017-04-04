А.Герасимов воспринимает свое назначение как большую ответственность

"Я сегодня впервые обращаюсь к вам в этом зале, как председатель фракции "Блок Петра Порошенко". Прежде всего я хочу поблагодарить за доверие, которое мне выразили депутаты фракции, хочу поблагодарить за доверие Президенту Украины и сказать, что для меня это прежде все ответственность", - сказал А.Герасимов.

Напомним, вчера, 3 апреля председателем фракции Партии "Блок Петра Порошенко" был избран А.Герасимов. Тогда проголосовали против - 0 голосов, воздержались - 3, в том числе, сам А.Герасимов.

Как сообщал УНН, новоизбранный председатель фракции "Блок Петра Порошенко" А.Герасимов сообщил, что главной его задачей будет повышение эффективности работы парламента.