А.Герасимов воспринимает свое назначение как большую ответственность

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39847 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102188 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156182 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116360 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116412 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112498 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104220 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107059 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103556 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153510 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Герасимов воспринимает свое назначение как большую ответственность

А.Герасимов воспринимает свое назначение как большую ответственность

Киев  •  УНН

 • 11739 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Новый председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов воспринимает свое назначение на должность председателя фракции как большую ответственность. Об этом он заявил, выступая в парламенте, передает корреспондент УНН.

"Я сегодня впервые обращаюсь к вам в этом зале, как председатель фракции "Блок Петра Порошенко". Прежде всего я хочу поблагодарить за доверие, которое мне выразили депутаты фракции, хочу поблагодарить за доверие Президенту Украины и сказать, что для меня это прежде все ответственность", - сказал А.Герасимов.

Напомним, вчера, 3 апреля председателем фракции Партии "Блок Петра Порошенко" был избран А.Герасимов. Тогда проголосовали против - 0 голосов, воздержались - 3, в том числе, сам А.Герасимов.

Как сообщал УНН, новоизбранный председатель фракции "Блок Петра Порошенко" А.Герасимов сообщил, что главной его задачей будет повышение эффективности работы парламента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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