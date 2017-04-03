А.Герасимов розповів про основні завдання на посаді голови фракції БПП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Новообраний голова фракції “Блоку Петра Порошенка” Артур Герасимов повідомив, що головним його завданням буде підвищення ефективності роботи парламенту. Про це він сьогодні сказав журналістам після засідання фракції БПП, передає кореспондент УНН.
“Своїми головними завданнями я бачу, перш за все, підтримати ефективність роботи Верховної Ради. Тому що БПП — це найбільша фракція коаліції, найбільша фракція українського парламенту. Тому ключове завдання — підвищити ефективність роботи парламенту”, — наголосив він.
Ще одним його завданням, зазначив А.Герасимов, буде якнайефективніше впровадження в парламенті законопроектів, які пропонуються Президентом України.
Також. А.Герасимов підтвердив, що представником Президента у Верховній Раді стала Ірина Луценко.
Нагадаємо, головою фракції Партії “Блок Петра Порошенка” обрано Артура Герасимова, який був постійним представником Президента у парламенті.
Крім того, народний депутат України від БПП Ірина Луценко стала представником Президента України Петра Порошенка у Верховній Раді України.