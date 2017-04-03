А.Герасимов рассказал об основных задачах на посту главы фракции БПП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Новоизбранный председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что главной его задачей будет повышение эффективности работы парламента. Об этом он сегодня сказал журналистам после заседания фракции БПП, передает корреспондент УНН.
"Своими главными задачами я вижу, прежде всего, поддержать эффективность работы Верховной Рады. Потому что БПП - это крупнейшая фракция коалиции, самая большая фракция украинского парламента. Поэтому ключевая задача - повысить эффективность работы парламента", - подчеркнул он.
Еще одной его задачей, отметил А.Герасимов, будет наиболее эффективное внедрение в парламенте законопроектов, предлагаемых Президентом Украины.
Тоже А.Герасимов подтвердил, что представителем Президента в Верховной Раде стала Ирина Луценко.
Напомним, председателем фракции Партии "Блок Петра Порошенко" избран Артур Герасимов, который был постоянным представителем Президента в парламенте.
Кроме того, народный депутат Украины от БПП Ирина Луценко стала представителем Президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде Украины.