А.Герасимов рассказал об основных задачах на посту главы фракции БПП

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39847 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102181 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156172 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116353 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116409 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112497 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104219 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107058 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103556 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153504 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Герасимов рассказал об основных задачах на посту главы фракции БПП

А.Герасимов рассказал об основных задачах на посту главы фракции БПП

Киев  •  УНН

 • 11796 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Новоизбранный председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что главной его задачей будет повышение эффективности работы парламента. Об этом он сегодня сказал журналистам после заседания фракции БПП, передает корреспондент УНН.

"Своими главными задачами я вижу, прежде всего, поддержать эффективность работы Верховной Рады. Потому что БПП - это крупнейшая фракция коалиции, самая большая фракция украинского парламента. Поэтому ключевая задача - повысить эффективность работы парламента", - подчеркнул он.

Еще одной его задачей, отметил А.Герасимов, будет наиболее эффективное внедрение в парламенте законопроектов, предлагаемых Президентом Украины.

Тоже А.Герасимов подтвердил, что представителем Президента в Верховной Раде стала Ирина Луценко.

Напомним, председателем фракции Партии "Блок Петра Порошенко" избран Артур Герасимов, который был постоянным представителем Президента в парламенте.

Кроме того, народный депутат Украины от БПП Ирина Луценко стала представителем Президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде Украины.

Украинские Национальные Новости

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