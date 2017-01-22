А.Геращенко підтвердив, що на нього готували замах

А.Геращенко відповідаючи на питання кореспондента, чи дійсно на нього готувався замах, про який учора повідомив голова СБУ В.Грицак, нардеп відповів: "так".

При цьому він зазначив, що решту деталей підготовки замаху зможе повідомити після погодження зі слідством.

Як повідомляв УНН, СБУ запобігла замаху на народного депутата України.