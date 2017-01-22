А.Геращенко підтвердив, що на нього готували замах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Народний депутат України Антон Геращенко в ексклюзивному коментарі УНН підтвердив, що на нього готувався замах, передає корреспондент УНН.
А.Геращенко відповідаючи на питання кореспондента, чи дійсно на нього готувався замах, про який учора повідомив голова СБУ В.Грицак, нардеп відповів: "так".
При цьому він зазначив, що решту деталей підготовки замаху зможе повідомити після погодження зі слідством.
Як повідомляв УНН, СБУ запобігла замаху на народного депутата України.