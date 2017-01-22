А.Геращенко подтвердил, что на него готовили покушение

А.Геращенко, отвечая на вопрос корреспондента, действительно ли на него готовилось покушение, о котором вчера сообщил глава СБУ В.Грицак, ответил: "да".

При этом он отметил, что остальные детали подготовки покушения сможет сообщить после согласования со следствием.

Как сообщал УНН, СБУ предотвратила покушение на народного депутата Украины.