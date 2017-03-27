А.Геращенко не з'явився на допит у справі вбивства Д.Вороненкова - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко не з'явився на допит у прокуратуру Києва в якості свідка у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це УНН стало відомо із власних джерел.
Варто зазначити, що допит А.Геращенка був запланований на 19:00.
При цьому раніше нардеп заявив, що сам попросив слідчих допитати його у справі вбивства Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН з посиланням на власні джерела, народного депутата України, члена колегії МВС Антона Геращенка допитають у справі вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, мати П.Паршова впізнала у вбитому кілері Д.Вороненкова свого сина.