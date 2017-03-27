А.Геращенко не явился на допрос по делу убийства Д.Вороненкова - источник

Стоит отметить, что допрос А.Геращенка был запланирован на 19:00.

При этом ранее нардеп заявил, что сам попросил следователей допросить его по делу убийства Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН со ссылкой на собственные источники, народного депутата Украины, члена коллегии МВД Антона Геращенко допросят по делу убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, мать П.Паршова узнала в убитом киллере Д.Вороненкова своего сына.