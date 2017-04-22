А.Геращенка допитали у справі про вбивство Д.Вороненкова

За даними співрозмовника агентства, А.Геращенко був допитаний в рамках справи про вбивство Д.Вороненкова і за всіма даними, які він озвучував про справу, він сказав, що дізнався про це зі ЗМІ та мережі Інтернет.

Співрозмовник уточнив, що А.Геращенка було допитано на цьому тижні.

Раніше А.Геращенко повідомив, що сам попросив допитати його у справі Д.Вороненкова. Однак, за даними джерел УНН, на запланований раніше допит він не з'явився.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, мати П.Паршова впізнала у вбитому кілері Д.Вороненкова свого сина.