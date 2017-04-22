А.Геращенка допросили по делу об убийстве Д.Вороненкова

По данным собеседника агентства, А.Геращенко был допрошен в рамках дела об убийстве Д.Вороненкова и по всем данным, которые он озвучивал о деле, он сказал, что узнал об этом из СМИ и сети Интернет.

Собеседник уточнил, что А.Геращенко был допрошен на этой неделе.

Ранее А.Геращенко сообщил, что сам попросил допросить его по делу Д.Вороненкова. Однако, по данным источников УНН, на запланированный ранее допрос он не явился.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, мать П.Паршова узнала в убитом киллере Д.Вороненкова своего сына.