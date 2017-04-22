А.Геращенка допросили по делу об убийстве Д.Вороненкова

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12259 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72749 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137057 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109934 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112032 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109567 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102020 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102985 просмотра

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
А.Геращенка допросили по делу об убийстве Д.Вороненкова

А.Геращенка допросили по делу об убийстве Д.Вороненкова

Киев  •  УНН

 • 19656 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Народного депутата, члена коллегии МВД Антона Геращенко допросили по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, А.Геращенко был допрошен в рамках дела об убийстве Д.Вороненкова и по всем данным, которые он озвучивал о деле, он сказал, что узнал об этом из СМИ и сети Интернет.

Собеседник уточнил, что А.Геращенко был допрошен на этой неделе.

Ранее А.Геращенко сообщил, что сам попросил допросить его по делу Д.Вороненкова. Однако, по данным источников УНН, на запланированный ранее допрос он не явился.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, мать П.Паршова узнала в убитом киллере Д.Вороненкова своего сына.

Украинские Национальные Новости

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