А.Дещиця провів зустріч у МЗС Польщі після обстрілу консульства
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Посол України у Польщі Андрій Дещиця провів зустріч з державним секретарем у міністерстві закордонних справ Польщі Яном Дзєдзічаком після того, як українського дипломата викликали до дипустанови у зв'язку з нападом на генеральне консульство Польщі у Луцьку, передає УНН з посиланням на Rzeczpospolita.
"Під час розмови заступник міністра Я.Дзєдзічак висловив глибоке заклопотання і обурення з приводу факта обстрілу генконсульства в Луцьку", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, держсекретар закликав українську сторону до "рішучих і негайних заходів для виявлення і покарання винних, а також ефективного і цілодобового забезпечення безпеки польських дипломатичних та консульських представництв, акредитованих в Україні".
Вказано, що Польща підкреслила, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські відносини, приймаюча країна зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо запобігання нападів на консульських посадових осіб, а також на їхні представництва.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".