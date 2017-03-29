А.Дещица провел встречу в МИД Польши после обстрела консульства
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Посол Украины в Польше Андрей Дещица провел встречу с государственным секретарем в министерстве иностранных дел Польши Яном Дзедзичаком после того, как украинского дипломата вызвали в диппредставительство в связи с нападением на генеральное консульство Польши в Луцке, передает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.
"Во время разговора заместитель министра Я.Дзедзичак выразил глубокую обеспокоенность и возмущение по поводу факта обстрела генконсульства в Луцке", - говорится в сообщении.
Как отмечается, госсекретарь призвал украинскую сторону к "решительным и немедленным мерам для выявления и наказания виновных, а также эффективному и круглосуточному обеспечению безопасности польских дипломатических и консульских представительств, аккредитованных в Украине".
Указано, что Польша подчеркнула, что в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских отношениях, принимающая страна обязана принять все необходимые меры по предотвращению нападений на консульских должностных лиц, а также на их представительства.
Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста из-за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.
При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".