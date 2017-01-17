А.Білецький передав А.Матіосу частину доказів про корупцію керівництва Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Народний депутат Андрій Білецький передав Головному військовому прокурору України — Анатолію Матіосу першу частину доказів про корупцію керівництва Національної гвардії України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Азова”.
“Що показують ці документи? Вони показують дуже просту річ — 21% відкату в будь-якій частині і в будь-якій закупці це є мінімальний відсоток відкату в Національній гвардії України. В деяких частинах цей відсоток доходить майже до 30... Ці документи сьогодні ляжуть на стіл Матіосу і він уже не зможе говорити, що до нього не зверталися, хоча до цього часу.
Справді, не зверталися. Це перший етап наших розслідувань по Національній гвардії України”, — зазначив А.Білецький.
Нагадаємо, 14 січня командир полку “Азов”, народний депутат Андрій Білецький оприлюднив заяву, у якій йшлося про те, що керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності України.
Як повідомляв УНН, А.Матіос пообіцяв ретельно перевірити заяви А.Білецького щодо Нацгвардії.