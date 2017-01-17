А.Билецкий передал А.Матиосу часть доказательств о коррупции руководства Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Народный депутат Андрей Билецкий передал Главному военному прокурору Украины - Анатолию Матиосу первую часть доказательств о коррупции руководства Национальной гвардии Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Азова".
"Что показывают эти документы? Они показывают очень простую вещь - 21% отката в любой части и в любой закупке это минимальный процент отката в Национальной гвардии Украины. В некоторых частях этот процент доходит почти до 30... Эти документы сегодня лягут на стол Матиосу и он уже не сможет говорить, что к нему не обращались.
Действительно, не обращались. Это первый этап наших расследований по Национальной гвардии Украины", - отметил А.Билецкий.
Напомним, 14 января командир полка "Азов", народный депутат Андрей Билецкий обнародовал заявление, в котором говорилось о том, что руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности Украины.
Как сообщал УНН, А.Матиос пообещал тщательно проверить заявления А.Билецкого относительно Нацгвардии.