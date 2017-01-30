А.Бандераса екстрено госпіталізували у Британії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Голлівудського актора Антоніо Бандераса 26 січня через біль у грудях терміново госпіталізували у лікарню поблизу його будинку у Сурреї. Про це УНН повідомляє з посиланням на британське видання The Sun.
За інформацією видання, 56-річний актор відчув погіршення самопочуття під час тренування, після чого у нього виник нестерпний біль у грудях і його було терміново госпіталізовано у лікарню Святого Петра.
Після обстеження лікарі відпустили актора додому.
Як повідомляв УНН, помер відомий актор Дж.Херт у віці 77 років.