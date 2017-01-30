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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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А.Бандераса экстренно госпитализировали в Великобритании - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Голливудского актера Антонио Бандераса 26 января из-за боли в груди срочно госпитализировали в больницу вблизи его дома в Суррее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации издания, 56-летний актер почувствовал ухудшение самочувствия во время тренировки, после чего у него возникла невыносимая боль в груди и он был срочно госпитализирован в больницу Святого Петра.

После обследования врачи отпустили актера домой.

Как сообщал УНН, умер известный актер Дж.Херт в возрасте 77 лет.

Украинские Национальные Новости

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