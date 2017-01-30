А.Бандераса экстренно госпитализировали в Великобритании - СМИ

По информации издания, 56-летний актер почувствовал ухудшение самочувствия во время тренировки, после чего у него возникла невыносимая боль в груди и он был срочно госпитализирован в больницу Святого Петра.

После обследования врачи отпустили актера домой.

Как сообщал УНН, умер известный актер Дж.Херт в возрасте 77 лет.