А.Бандераса экстренно госпитализировали в Великобритании - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Голливудского актера Антонио Бандераса 26 января из-за боли в груди срочно госпитализировали в больницу вблизи его дома в Суррее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на британское издание The Sun.
По информации издания, 56-летний актер почувствовал ухудшение самочувствия во время тренировки, после чего у него возникла невыносимая боль в груди и он был срочно госпитализирован в больницу Святого Петра.
После обследования врачи отпустили актера домой.
Как сообщал УНН, умер известный актер Дж.Херт в возрасте 77 лет.