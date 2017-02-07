А.Аваков запропонував В.Гройсману кандидатуру С.Князєва на посаду глави Нацполіції (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вніс Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману кандидатуру Сергія Князєва на посаду голови Національної поліції України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні ввечері вніс Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману кандидатуру Сергія Князєва — на призначення голови Національної поліції України. Прем’єр-міністр прийме рішення про внесення поданої кандидатури на завтрашнє засідання Кабінету Міністрів України”, — написав міністр.
А.Аваков зазначив, що запропонував кандидатуру С.Князєва за результатами Консультаційного конкурсу, який відбувався з 15 грудня 2016 року по 6 лютого 2017 року.
Крім того, міністр нагадав, що С.Князєв нагороджений за мужність і героїзм, проявлені при захисті суверенітету і територіальної цілісності України в грудні 2014 року Орденом Данила Галицького.
“Я сподіваюся, що генерал поліції Князєв, маючи досвід роботи „на землі“, високий особистий авторитет, зарядженість на реформи, відмінний послужний список в карному розшуку і справжній бойовий досвід — найкраща кандидатура для Голови Національної поліції України”, — підкреслив міністр.
Як повідомлялось раніше, 8 лютого на засіданні Кабінету Міністрів України А.Аваков представить на затвердження кандидатуру нового керівника НПУ.
Нагадаємо, конкурсна комісія обрала трьох кандидатів на посаду голови Національної поліції України, а саме Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва, одного з яких має обрати міністр внутрішніх справ і затвердити Уряд.