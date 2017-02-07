А.Аваков предложил В.Гройсману кандидатуру С.Князева на должность главы Нацполиции (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков внес Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева на должность председателя Национальной полиции Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева - на назначение председателя Национальной полиции Украины. Премьер-министр примет решение о внесении представленной кандидатуры на завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины", - написал министр.
А.Аваков отметил, что предложил кандидатуру С.Князева по результатам консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 по 6 февраля 2017 года.
Кроме того, министр напомнил, что С.Князев награжден за мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Орденом Даниила Галицкого.
"Я надеюсь, что генерал полиции Князев, имея опыт работы "на земле", высокий личный авторитет, заряженность на реформы, отличный послужной список в уголовном розыске и настоящий боевой опыт - лучшая кандидатура для председателя Национальной полиции Украины", - подчеркнул министр.
Как сообщалось ранее, 8 февраля на заседании Кабинета Министров Украины А.Аваков представит на утверждение кандидатуру нового руководителя НПУ.
Напомним, конкурсная комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины, а именно Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева, одного из которых должен избрать министр внутренних дел и утвердить правительство.