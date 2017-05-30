А.Аваков запевнив, що ДМС видає біометричні паспорти у посиленому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Державна міграційна служба України працює з гігантським навантаженням, аби видавати якомога більше біометричних паспортів для виїзду за кордон. Про це сьогодні сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на брифінгу на Київщині, передає кореспондент УНН.
"Міграційна служба зараз працює з гігантським навантаженням, кожен день ми ставимо рекорди з видачі біометричних паспортів. 20,5 тис. в день (досягла видача біометричних паспортів – ред.) – це останній оновлений рекорд. Це гігантська адміністративна робота і її не так просто зробити", - наголосив міністр.
А.Аваков сподівається, що найближчим часом "такого ж буму як при оформленні біометричних паспортів для виїзду кордон досягнуть паспорти внутрішні у формі ID-карти".
Нагадаємо, пункти перетину кордону будуть обладнані апаратами для зчитування біометричних паспортів.