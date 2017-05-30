А.Аваков заверил, что ГМС выдает биометрические паспорта в усиленном режиме

"Миграционная служба сейчас работает с гигантским нагрузкой, каждый день мы ставим рекорды по выдаче биометрических паспортов. 20,5 тыс. в день (достигла выдача биометрических паспортов - ред.) - это последний обновленный рекорд. Это гигантская административная работа и ее не так просто сделать", - подчеркнул министр.

А.Аваков надеется, что в ближайшее время "такого же бума как при оформлении биометрических паспортов для выезда границу достигнут паспорта внутренние в форме ID-карты".

Напомним, пункты пересечения границы будут оборудованы аппаратами для считывания биометрических паспортов.