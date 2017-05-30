А.Аваков заверил, что ГМС выдает биометрические паспорта в усиленном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Государственная миграционная служба Украины работает с гигантскими нагрузками, чтобы выдавать как можно больше биометрических паспортов для выезда за границу. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге в Киевской области, передает корреспондент УНН.
"Миграционная служба сейчас работает с гигантским нагрузкой, каждый день мы ставим рекорды по выдаче биометрических паспортов. 20,5 тыс. в день (достигла выдача биометрических паспортов - ред.) - это последний обновленный рекорд. Это гигантская административная работа и ее не так просто сделать", - подчеркнул министр.
А.Аваков надеется, что в ближайшее время "такого же бума как при оформлении биометрических паспортов для выезда границу достигнут паспорта внутренние в форме ID-карты".
Напомним, пункты пересечения границы будут оборудованы аппаратами для считывания биометрических паспортов.