А.Аваков закликав не перебільшувати значення провокацій з боку Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав не перебільшувати значення можливих провокацій з боку Російської Федерації. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Міністр внутрішніх справ зазначає, що безпека польських дипломатичних установ на території України забезпечена.
“Але ми знаходимося у стані війни з Російською Федерацією. І можливі провокації. Я прошу не давати їм перебільшеного значення. Я хочу, аби усі це також розуміли. У Польщі, і в РФ, і у нас на цьому будуть грати деструктивні сили”, — сказав він.
Однак, за його словами, на даний момент безпека дипустанов повністю забезпечена.
Нагадаємо, що охорона всіх дипломатичних місій і представництв посилена через напад на генеральне консульство Польщі в Луцьку.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону іноземних дипломатичних та консульських установ в Украïні.
Нагадаємо, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.