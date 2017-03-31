Аваков призвал не преувеличивать значение провокаций со стороны России
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал не преувеличивать значение возможных провокаций со стороны Российской Федерации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.
Министр внутренних дел отмечает, что безопасность польских дипломатических учреждений на территории Украины обеспечена.
"Но мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией. И возможные провокации. Я прошу не давать им преувеличенного значения. Я хочу, чтобы все это также понимали. В Польше, и в РФ, и у нас на этом будут играть деструктивные силы", - сказал он.
Однако, по его словам, на данный момент безопасность дипучреждений полностью обеспечена.
Напомним, что охрана всех дипломатических миссий и представительств усиленная из-за нападения на генеральное консульство Польши в Луцке.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украïни.
Напомним, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.