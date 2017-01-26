А.Аваков: проміжний брифінг комісії конкурсу на посаду Глави Нацполіціі відбудеться в четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Проміжний брифінг комісії конкурсу на посаду Глави Нацполіціі відбудеться в четвер. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив глава МВС України Арсен Аваков, передає УНН.
“По Конкурсу на посаду Глави Нацполіціі України: проміжний брифінг комісії відбудеться в четвер. Я очікую остаточні висновки і рекомендації комісії на наступному тижні”, — йдеться в повідомленні.
На запитання журналістів про те, хто є його фаворитом у цьому конкурсі А.Аваков відповів:
“Це не коректно. Не скажу. На тому тижні — по результату висновків і рекомендацій комісії внесу пропозиції в Кабмін”.