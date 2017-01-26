Аваков: промежуточный брифинг комиссии конкурса на должность главы Нацполиции состоится в четверг
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Промежуточный брифинг комиссии конкурса на должность главы Нацполиции состоится в четверг. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"По Конкурсу на должность Главы Нацполиции Украины: промежуточный брифинг комиссии состоится в четверг. Я ожидаю окончательные выводы и рекомендации комиссии на следующей неделе ", - говорится в сообщении.
На вопрос журналистов о том, кто является его фаворитом в этом конкурсе Аваков ответил:
"Это не корректно. Не скажу. На прошлой неделе - по результату выводов и рекомендаций комиссии внесу предложение в Кабмин ".