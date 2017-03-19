А.Аваков прокоментував дії віце-спікера ВР під час спроби виступу поліцейських у парламенті

За словами А.Авакова, після ситуації довкола сутички за участі народного депутата Володимира Парасюка, він запросив поліцейських до себе.

“Я за фактом доповіді прийняв таке рішення, щоб офіцери, які зазнали нападу, прибули сюди. Коли народні депутати дізналися, що сталося, то запросили чотирьох офіцерів виступити у Верховній Раді. І тут я повністю відкидаю всі інсинуації, які формулює пані Сироїд — віце-спікер парламенту, яка представляє партію „Самопоміч“, адже, виступаючи, Юрій Береза запросив і тричі звернувся до пані Сироїд проголосувати, щоб допустити виступаючих до трибуни”, — зазначив міністр.



За його словами, “пані Сироїд закрила засідання, злякавшись, мабуть, що відкриються факти, які будуть не надто цікаві для її партійної структури”.

“Я вважаю, що цей вчинок був некоректний. Натомість була запропонована теза, що нібито мало не хунта на чолі з військовими захоплює владу. Абсолютний абсурд, яким прикривають страх”, — сказав А.Аваков.



Крім того, міністр порадив не боятися нести політичну відповідальність.

Як повідомляв УНН, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд надала письмові пояснення комітету ВР з питань регламенту щодо закриття нею пленарного засідання парламенту, коли до зали зайшли поліцейські у камуфляжі.