А.Аваков прокомментировал действия вице-спикера ВР при попытке выступления полицейских в парламенте

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид испугалась, что откроются факты, в огласке которых не заинтересована политическая партия "Самопомощь". Такое мнение в эфире телеканала "Украина" высказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

По словам А.Авакова, после ситуации вокруг схватки с участием народного депутата Владимира Парасюка, он пригласил полицейских к себе.

"Я по факту доклада принял такое решение, чтобы офицеры, которые подверглись нападению, прибыли сюда. Когда народные депутаты узнали, что произошло, то пригласили четырех офицеров выступить в Верховной Раде. И здесь я полностью отвергаю все инсинуации, которые формулирует госпожа Сыроид - вице-спикер парламента, которая представляет партию "Самопомощь", ведь, выступая, Юрий Береза ​​пригласил и трижды обратился к госпоже Сыроид проголосовать, чтобы допустить выступающих к трибуне", - отметил министр.

По его словам, "госпожа Сыроид закрыла заседание, испугавшись, очевидно, что откроются факты, которые будут не слишком интересные для ее партийной структуры".

"Я считаю, что этот поступок был некорректен. Зато был предложен тезис, что якобы чуть ли не хунта во главе с военными захватывает власть. Абсолютный абсурд, которым прикрывают страх", - сказал А.Аваков.

Кроме того, министр посоветовал не бояться нести политическую ответственность.

Как сообщал УНН, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид предоставила письменные объяснения комитета ВР по вопросам регламента по закрытию ней пленарного заседания парламента, когда в зал вошли полицейские в камуфляже.

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