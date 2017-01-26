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А.Аваков оприлюднив параметри своєї декларації за 2016 рік і прокоментував її

Київ • УНН

 • 11235 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook опублікував параметри своєї декларації за 2016 рік і пояснив ї відмінності від декларації за 2015 рік, передає УНН.

Глава МВС України прокоментував параметри цієї декларації, заповненої за станом на 24-00 31.12.2016 і відмінності її від декларації за 2015.

“Доходи 2016 року:
— Заробітна плата за основним місцем роботи — 466 121 грн.
— Погашення номіналу вартості Казначейське зобовязань Військові Серії В — 20 000 грн.
— Погашення купонів Казначейське зобовязань Військові Серії В — 2 800.
— Дивіденди за рішенням загально зборів Avitalia s.r.l. від 14.10.2016, Які не пройшли по рахунку нарахування и не були виплачені у 2016 году — 148 423 евро.
Доходи дружини:
— Заробітна плата за основним місцем роботи — 289 032 грн.
— Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав — 13 156 грн.
Дружина продала належні їй акції на суму 13,156 тис. грн і дарчим подарувала сину акції АТ „Інвестор“ номінальною вартістю трохи більше 210 грн.
У італійської компанії, що належить мені — Avitalia srl, в якій мої інтереси, згідно закону, при управлінні представляє уповноважений ліцензійний адвокат — у порівнянні з 2015 роком з’явилися дві операційні туристичні компанії, зареєстровані у відповідному реєстрі в листопаді 2016 року. 100% кожної з цих компаній належить Avitalia srl. На 31.12.16 і по сей день — оголошений статутний фонд кожної з цих компаній — 10 000 $ -ще не оплачений і створені компанії поки не ведуть діяльності.
Зміни торкнулися готівки і банківських рахунків — я закрив рахунки в Альфа-банку, збільшив присутність у державних Ощадбанку та Укрексімбанку”, — йдеться в повідомленні.

Також міністр зазначив, що податкова декларація буде ним подана відповідно до Закону до травня поточного року.

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