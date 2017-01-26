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Аваков обнародовал параметры своей декларации за 2016 и прокомментировал ее

Аваков обнародовал параметры своей декларации за 2016 и прокомментировал ее

Киев • УНН

 • 11234 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Арсен Аваков на своей странице в Facebook опубликовал параметры своей декларации за 2016 и объяснил отличие от декларации 2015 года, передает УНН.

Глава МВД Украины прокомментировал параметры этой декларации, заполненной по состоянию на 24-00 31.12.2016 и отличия ее от декларации 2015.

"Доходы 2016:
- Заработная плата по основному месту работы - 466 121 грн.
- Погашение номинала стоимости Казначейськое обязательство Военное Серии В - 20 000 грн.
- Погашение купонов Казначейськое обязательство Военное Серии В - 2800.
- Дивиденды по решению общих сборов Avitalia srl ​​от 14.10.2016, которые не прошли по счету начисления и не были выплачены в 2016 году - 148 423 евро.
Доходы жены:
- Заработная плата по основному месту работы - 289 032 грн.
- Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 13156 грн.
Жена продала принадлежащие ей акции на сумму 13,156 тыс. грн и дарственной подарила сыну акции АО "Инвестор" номинальной стоимостью не более 210 грн.
В итальянской компании, принадлежащей мне - Avitalia srl, в которой мои интересы, согласно закону, при управлении представляет уполномоченный лицензионный адвокат - по сравнению с 2015 годом появились две операционные туристические компании, зарегистрированные в соответствующем реестре в ноябре 2016 года. 100% каждой из этих компаний принадлежит Avitalia srl. На 31.12.16 и по сей день - объявлен уставный фонд каждой из этих компаний - 10000 $ -еще не оплаченный и созданные компании пока не ведут деятельности.
Изменения коснулись наличности и банковских счетов - я закрыл счета в Альфа-банке, увеличил присутствие в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке ", - говорится в сообщении.

Также министр отметил, что налоговая декларация будет им представлена ​​в соответствии с Законом до мая текущего года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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