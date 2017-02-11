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А.Аваков нагородив Л.Гриневич зброєю на честь ювілею

Київ • УНН

 • 11321 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич пояснила, що глава МВС Арсен Аваков нагородив її зброєю в честь 50-річчя. Про це вона розповіла в ефірі "112 Україна", передає УНН.

А.Аваков нагородив Л.Гриневич зброєю на честь ювілею

"За що нагороджена (зброєю, - ред.)? Треба б запитати також Авакова, як він це бачить. Це нагородження відбулося на моє 50-річчя, з нагоди цього ювілею. Якщо ми подивимося на суть заслуг людини, у них була мотивація з цього приводу. Звичайно, ми проходимо складний шлях, є багато проблем, які вирішуємо, співпрацюємо з поліцією... Це нагородна зброя. Я не можу сказати, що я ношу його і готова вже сьогодні і коли-небудь стріляти", - сказала міністр.

Раніше стало відомо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в 2014-2015 роках видавав нагородну зброю вищим представникам української влади і десятків нардепів.

Зокрема, зброю від Авакова отримали прем'єр-міністр Володимир Гройсман, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, міністр освіти Лілія Гриневич, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, міністр юстиції Павло Петренко і міністр екології Остап Семерак.

Згодом, як повідомляв УНН, міністр МВС України Арсен Аваков назвав категорії і причини вручення нагородної зброї.

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